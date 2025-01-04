Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki kumaş yüklü kamyonda meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, seyir halindeyken başladı

Olay, Kocaeli Körfez ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde gerçekleşti. Gebze’den Bartın’a doğru ilerleyen 34 CLE 272 plakalı kumaş yüklü kamyon, sürücüsü Mehmet G.’nin fark ettiği yangın nedeniyle büyük tehlike atlattı. Sürücü, hemen kamyonu Körfez TEM 76 park alanına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi yangını büyümeden söndürdü

Kısa süre içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının büyük bir hasara yol açmadan söndürülmesi, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle mümkün oldu.

Kaza nedeniyle karayolu trafiği etkilendi

Yangın nedeniyle TEM otoyolu üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı.