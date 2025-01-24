Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao ile oynadığı maçta yaptığı hata nedeniyle tribünlerin hedefi olan Samet Akaydin, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırıyor.

Çaykur Rizespor ile anlaştı

TRT Spor’un haberine göre, 30 yaşındaki milli stoper, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Samet Akaydin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe performansı

Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla toplam 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atarak skora katkı sağladı. Ancak son dönemdeki performansı ve yaptığı hatalar, özellikle taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.