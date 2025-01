YouTube, Premium kullanıcılarına deneysel özellikler ekleyerek izleme deneyimlerini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde, YouTube Premium üyeleri için sunulacak yeni özellikler duyuruldu. Bu yenilikler, ses kalitesinden video izleme deneyimine kadar bir dizi alanı kapsıyor. Bu yazıda, Premium kullanıcıları için getirilen en dikkat çekici 5 yeni özelliği detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. Yüksek kaliteli ses deneyimi

YouTube Premium kullanıcıları için getirilen en önemli yeniliklerden biri, müzik videolarında yüksek kaliteli ses sunulması. Artık Premium üyeler, müzik videolarında 256kbps ses kalitesiyle daha net ve derin bir ses deneyimi yaşayacak. Bu özellik, müzikseverler için büyük bir avantaj sağlıyor ve video izlerken ses kalitesine önem veren kullanıcılar için harika bir gelişme.

2. iOS İçin Shorts'ta PiP (resim içinde resim) özelliği

iOS kullanıcıları için önemli bir yenilik, YouTube Shorts videolarının PiP (Resim İçinde Resim) modunda izlenebilmesi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar en sevdikleri Shorts videolarını izlerken aynı anda başka uygulamalarda gezinebilecek veya mesajlarını kontrol edebilecekler. YouTube Shorts’u her an izleme fırsatı sunan bu özellik, çoklu görev kullanımını daha kolay hale getiriyor.

3. Akıllı indirmeler

Bir diğer yenilik ise iOS için Shorts’larda akıllı indirme özelliği. YouTube Premium kullanıcıları, izledikleri Shorts videolarının önerilenleri için otomatik indirme özelliğinden faydalanabilecek. Bu, kullanıcıların çevrimdışı olarak Shorts içeriklerini izleyebilmelerini sağlayarak veri tasarrufu yapmalarına olanak tanıyor.

4. Web’de ileri atla özelliği

Mobil cihazlarda uzun süredir kullanılan "İleri Atla" özelliği, artık web tarayıcıları için de kullanılabilir hale geldi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar bir videonun sıkıcı veya istenmeyen bölümlerini kolayca atlayarak en iyi bölümlere hızlıca ulaşabilecekler. Web platformunda daha verimli bir izleme deneyimi sunacak bu özellik, kullanıcıların zaman kazanmasını sağlayacak.

5. Mobilde daha hızlı oynatma seçenekleri

Mobil cihazlarda video izleme hızları üzerinde yapılan bir diğer iyileştirme, 4 kata kadar genişletilmiş oynatma hızı seçenekleri. Premium üyeler, videolarını izlerken hız seçeneklerini kişiselleştirerek, izleme deneyimlerini kendi isteklerine göre şekillendirebilecekler. Bu, özellikle içerikleri hızlı bir şekilde geçmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik.

Google One ortaklığı ile tasarruf fırsatları

YouTube Premium kullanıcıları, aynı zamanda Google One ile yapılan ortaklık sayesinde yeni tasarruf fırsatlarından da yararlanabilecekler. Bu teklif, Premium kullanıcılarının Google One Premium planı veya daha yüksek bir planla birlikte satın alındığında küçük bir tasarruf sağlamalarına olanak tanıyor. Ancak, bu tasarruflar oldukça düşük seviyelerde kalıyor. Örneğin, en düşük Google One Premium planını (ayda 9,99 dolar karşılığında 2 TB) ödeyen kullanıcılar, YouTube Premium’da yalnızca 2 dolar tasarruf edebilecekler. Bu teklif şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli ve Türkiye’de aktif değil.

Yeni iOS konuşma tabanlı yapay zeka yardımcısı

Son olarak, YouTube’un yeni konuşma tabanlı yapay zeka aracı iOS’ta kullanıma sunuldu. Bu yardımcı araç, izlediğiniz videolarla ilgili soruları yanıtlayacak, ilgili içerikleri önererek izleme deneyimini zenginleştirecek. YouTube Premium kullanıcıları, bu yapay zeka yardımıyla video oynatma sırasında kesintiye uğramadan etkileşimde bulunabilecekler.