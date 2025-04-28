Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Cushing Sendromu nedeniyle 25 kilo vererek fit bir görüntüye kavuştu. Yeni haline sosyal medyada beğeniler yağdı.

Türkan Şoray, Cushing Sendromu nedeniyle 25 kilo verdi!

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, uzun süredir mücadelesini verdiği Cushing Sendromu ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. 25 kilo vererek sağlıklı bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Cushing Sendromu nedir?

Cushing Sendromu, vücudun aşırı kortizon üretmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum, kilo alımına ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Türkan Şoray'ın uzun yıllar boyunca kilo artışı yaşamasına neden olan bu rahatsızlık, sonrasında geçirdiği bir ameliyat ile tedavi edildi.

Ameliyat sonrası fit görüntüsü dikkat çekti

Şoray, tedavi sürecinin ardından 25 kilo vererek oldukça fit bir hale geldi. Son halini bir etkinlikte sergileyen oyuncu, sağlıklı görünümüyle dikkat çekti. Katıldığı etkinlikte kameraların karşısına geçen Türkan Şoray, yeni görüntüsüyle adeta gençlik iksiri içmiş gibi göründü.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Sosyal medya kullanıcıları, Şoray'ın son halini beğeniyle karşıladı. "Hiç yaşlanmıyor", "Bu nasıl güzellik" gibi yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncunun sağlıklı yaşam tarzı, birçok takipçisinden övgü aldı.

Türkan Şoray, yıllar süren tedavi sürecinde zorlu bir süreçten geçti. Ancak, ameliyat sonrası sağlığını geri kazanarak, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyileşti. Şoray, gençlik yıllarındaki fitliğini yeniden kazanarak, hem hayranlarının hem de sağlık konusunda ilham almak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Sağlık ve gençlik arasında dengeyi buldu

Türkan Şoray, Cushing Sendromu'nun etkilerini başarıyla aşarak, hem sağlıklı bir yaşam sürüyor hem de gençlik yıllarındaki enerjisini geri kazanmış görünüyor. Ameliyatı ve sağlıklı yaşam tarzı sayesinde, uzun süredir eleştirilen kilo problemini de geride bırakmış oldu.