Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic kadroda yer almadı.

Kadroda dikkat çeken isimler

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun belirlediği kadroda Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko gibi isimler bulunuyor.

Eksikler ve yenilikler

Sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmelerinde olan Ferdi Kadıoğlu, cezası süren Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic maça dahil edilmedi. Diğer oyuncular ise Rize'de mücadele edecek.