Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic kadroda yer almadı.
Kadroda dikkat çeken isimler
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun belirlediği kadroda Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko gibi isimler bulunuyor.
Eksikler ve yenilikler
Sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmelerinde olan Ferdi Kadıoğlu, cezası süren Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic maça dahil edilmedi. Diğer oyuncular ise Rize'de mücadele edecek.
Editör: Sezin Türkyılmaz