Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Şen’in, Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı görevini üstlenen Ali Şen, kulüp tarihine damga vurmuş isimler arasında yer alıyor. Başkanlığı döneminde futbol takımını iki kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Şen, birçok kupa sevinci de yaşatmıştı.

Şen’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren oğlu Metin Şen, “Babamızın durumu ciddi, dua etmekten başka çaremiz yok” açıklamasında bulundu.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre Ali Şen’in konuşamadığı ve yakınlarını tanımakta zorlandığı ifade edildi.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak görülen Ali Şen için Fenerbahçe camiası ve sevenleri endişeli bir bekleyiş içerisinde.