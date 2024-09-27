Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, katıldığı bir televizyon programının ardından kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı kendi sosyal medya hesabından duyuran Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Program çıkışı saldırıya uğradı

Serhat Akın, katıldığı spor programından çıkış yaptığı sırada silahlı saldırganların hedefi oldu. Ayaklarından yaralanan eski futbolcu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Akın’ın durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere hastaneye gelen yakınları ve spor camiasından isimler desteklerini esirgemedi.

Tuncay Şanlı’dan ziyaret ve açıklama

Akın’ın eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı, hastaneye gelerek dostunu ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere konuşan Şanlı, “Serhat’ın durumu şu anda iyi, ancak moral olarak biraz kötü durumda. Yaralanma ciddi değil ama yarın bir operasyon geçirilecek. Kendisini uzun yıllardır tanırım, o benim kardeşim. Beraber çok güzel günlerimiz geçti. Bu haberi alır almaz hemen yanına geldim. Söyleyecek çok fazla şey yok, hem üzgünüm hem de sinirliyim” dedi.