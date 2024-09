Daha önce birçok ünlü sanatçıyla ses getiren iş birliklerine imza atan Riot Games, 2024 League of Legends Dünya Şampiyonası için Linkin Park ile bir araya geldi. Linkin Park’ın yeni albümü From Zeroda yer alacak olan "Heavy Is The Crown" adlı parça, League of Legends oyuncuları ve hayranlarıyla buluştu. Şarkının klibinde ise ünlü LoL oyuncusu Lee "Faker" Sang-hyeok'un krallığını koruma mücadelesi ele alınıyor ve 2023 Dünya Şampiyonu T1’ın galibiyetine vurgu yapılıyor.

"Heavy Is The Crown", Linkin Park’ın yedi yıl sonra çıkardığı ilk yeni şarkı olarak dikkat çekiyor ve grubun büyük bir arena turnesine çıkacağı yeni dönemin habercisi. 15 Kasım’da yayınlanacak olan albüm, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

"Linkin Park ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz”

Linkin Park üyesi Mike Shinoda, “Bu şarkıyı League of Legends topluluğuyla buluşturmak harika bir deneyim oldu. Bu şarkı bizim için yeni bir dönemin simgesi" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Riot Games Müzik Lideri Maria Egan ise, “Dünya Şampiyonası şarkısı, League of Legends oyuncuları için büyük bir müzik olayı. Linkin Park ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Geçmiş yıllarda Imagine Dragons, Lil Nas X, Zedd ve NewJeans gibi ünlü sanatçılarla yapılan iş birlikleri, dijital platformlarda 10 milyardan fazla dinlenme alırken, bu yılki şarkı da büyük bir başarı bekliyor. 2023'te çıkan NewJeans'ın GODS şarkısı, 270 milyon dinlenmeye ulaşarak rekor kırmıştı.

League of Legends Dünya Şampiyonası, dünyanın dört bir yanındaki en iyi takımların kıyasıya mücadele ettiği bir turnuva ve her yıl farklı bölgelerde düzenleniyor.