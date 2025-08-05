Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda yarın deplasmanda oynayacağı Feyenoord maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda beş önemli isim yer almadı.



Beş isim kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord ile oynanacak kritik mücadele öncesi kamp kadrosunu belirledi. Anderson Talisca, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic ve İsmail Yüksek kafilede yer almadı.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre bazı oyuncuların sakatlık süreçleri devam ederken, diğer isimlerin teknik tercihle kadroya alınmadığı belirtildi.

Mert Hakan kaptan olarak takımla gidiyor

Fenerbahçe’nin deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almamasına rağmen takımla birlikte Hollanda’ya gitti. Takım kaptanı olarak moral desteği vermek üzere kafilede yer aldığı aktarıldı.

Feyenoord maçı yarın oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın TSİ 22.00’de Rotterdam’da Feyenoord ile karşılaşacak. Mücadele sarı-lacivertlilerin sezon açılışı olacak.