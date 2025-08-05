Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya varırken, transferin resmiyete dökülmesi için Benfica ile yürütülen pazarlıklar sürüyor. Ancak Benfica'nın Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı, transferin seyrini belirleyecek kritik bir eşik haline geldi.



Fenerbahçe, transferi Benfica maçından önce bitirmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferini Benfica’nın Nice ile oynayacağı maçtan önce tamamlamak istiyor. Çünkü UEFA kurallarına göre oyuncu bu maçta forma giyerse, sezonun geri kalanında Fenerbahçe adına Şampiyonlar Ligi elemelerinde görev yapamayacak.

Mourinho, rövanş maçında Aktürkoğlu’nu sahada görmek istiyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Feyenoord ile oynanacak rövanş mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’nu kadroda görmek istediği belirtildi. Bu nedenle yönetim, transferi en geç çarşamba gününe kadar tamamlamayı hedefliyor.

Maaş belli oldu: 5 milyon euro

Milliyet’in haberine göre, Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 5 milyon euro maaş üzerinden 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Benfica ile görüşmelerin ise son aşamaya geldiği öğrenildi.

UEFA kuralları ne diyor?

UEFA'nın oyuncu uygunluk kurallarına göre, bir futbolcu Avrupa kupalarında bir takımla sahaya çıktıktan sonra aynı sezon içinde başka bir kulüple aynı turnuvada forma giyemez. Bu nedenle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica formasıyla oynayacağı herhangi bir karşılaşma, Fenerbahçe için büyük bir kayıp olabilir.