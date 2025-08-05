Ticaret Bakanlığı, 24 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi sonrası bazı otomotiv bayilerinin tüketicilerden ek ödeme talep ettiğine dair şikayetler üzerine harekete geçti. Resmî açıklamada, mevzuata aykırı şekilde ek ücret alan yetkili satıcılara karşı ciddi yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Temmuz ayında ÖTV oran ve matrahlarında yapılan değişiklik, bazı otomobil alıcılarının mağduriyet yaşamasına neden oldu. Özellikle, taşıt bedelini veya vergilerini düzenleme öncesinde ödemiş olan tüketicilerden, bayilerin yeni ÖTV farkını istemesi kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Ek ödeme talebi yasaklandı

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüketicilerimizden gelen yoğun şikayetler doğrultusunda, otomobil bedelinin tamamı veya vergilerinin tamamı 24 Temmuz 2025’ten önce ödenmişse, bayilerin ek ödeme talep etmesi yasalara aykırıdır. Bu tür uygulamalara karşı gerekli her türlü denetim ve idari yaptırım uygulanacaktır.”

Bakanlık, ÖTV düzenlemesinden önce alıcının bayiye vergiler dahil ödeme yapmış olması halinde, fatura kesilmemiş olsa bile herhangi bir ek ücret talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. “ÖTV artışından sonra alıcılardan fark isteyen yetkili satıcılar hakkında, her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar para cezası kesilebilecektir” denildi.

Tüketicilerin bu gibi durumlarda yasal yollara başvurabilecekleri ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa şikayet dilekçesi sunabilecekleri bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında ayrıca, yalnızca kapora ödeyen veya henüz taşıt bedelini ve vergilerini ödememiş alıcılara ÖTV farkı yansıtılmasının ise mevzuata aykırı sayılmadığı da belirtildi.

Son olarak Bakanlık şu uyarıyı yaptı: “Tüketicilerin haklarını korumak adına otomotiv sektöründe oluşabilecek keyfi ve adaletsiz uygulamalara asla göz yumulmayacak; yasalar çerçevesinde gereken her adım kararlılıkla atılacaktır.”