Olay, Buharkent ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Hacıbalderesi mevkiinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobilde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler aracı tamamen sararken, alevler ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin müdahalesi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve orman ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobil yangınına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Havadan destek

Orman yangınının büyümemesi için yangın söndürme helikopterleri de havadan destek verdi. İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.

Sonuç ve önlemler

Yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangının nedenini araştırmak üzere çalışmalarına devam ediyor.