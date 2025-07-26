Fenerbahçe, Chobani ile stat isim ve forma sponsorluğu anlaşması yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü, stat isim sponsorluğu ve Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için ABD merkezli Chobani firmasıyla anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, anlaşmanın mali ve süre detaylarına da yer verildi.

5+5 yıllık stat sponsorluğu anlaşması imzalandı

Fenerbahçe ile Chobani arasında 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl sabit, 5 yıl opsiyonlu olacak şekilde stat isim sponsorluğu anlaşması yapıldı. Bu kapsamda stadyum isim hakkı, Chobani markasıyla anılacak.

KAP’a yapılan açıklamada, “Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 2025-2026 futbol sezonu için 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Avrupa maçları için forma sponsorluğu da Chobani’ye verildi

Aynı anlaşma kapsamında Chobani, sarı-lacivertli kulübün futbol A takımının Avrupa kupalarındaki forma göğüs sponsoru da olacak. Sponsorluk, 2 yıl kesin, 3 yıl opsiyonlu olarak kararlaştırıldı.

2025-2026 sezonu için forma sponsorluğu bedelinin 4.000.000 Euro olduğu belirtilirken, bu bedelin Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi katılımına göre değişkenlik göstereceği açıklandı. Gelecek sezonlarda ise minimum 4 milyon Euro gelir elde edilmesi öngörülüyor.

KAP bildirimiyle kamuoyuna duyuruldu

Fenerbahçe'nin KAP üzerinden yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.”

Chobani markası Türk futboluna ilk kez sponsorlukla giriyor

ABD’de yoğurt ve süt ürünleri üretimiyle bilinen Chobani, Fenerbahçe ile yaptığı bu anlaşmayla Türk futboluna ilk kez doğrudan giriş yapmış oldu. Şirketin Türkiye kökenli kurucusu Hamdi Ulukaya’nın bu sponsorlukta etkili olduğu belirtiliyor.