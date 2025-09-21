Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda, Ali Koç dönemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Sadettin Saran, 257 oy farkıyla kulübün yeni başkanı oldu. Oy verme işlemi, 49 bin 268 üyenin katılımıyla 17:00’de tamamlandı.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışını Sadettin Saran kazandı. Ali Koç'un başkanlık döneminin ardından yapılan seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Saran, 257 oy farkla kulübün yeni başkanı oldu. Kongre üyeleri, 50 sandıkta oy kullanarak seçim sürecini tamamladı.

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahipti. Sandıklar, Chobani Stadı ile bitişik parseldeki eski Kenan Evren Lisesi arsasında kuruldu. Sabah erken saatlerden itibaren üyeler uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi. Oy verme işlemi saat 17:00'de tamamlandı.

Seçim sırasında, Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı. Her iki aday da belirlenen sandıklara oylarını attı. Ali Koç, 29 numaralı sandığı, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığı tercih etti.

Fenerbahçe’de yeni bir dönem başlıyor

Oy sayımı sonrasında, Sadettin Saran, farkı kapatarak Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı oldu. Bu sonuç, kulüp tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Önümüzdeki dönemde Saran'ın başkanlıkta nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.