CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve aralarında ilçe başkanları ile yöneticilerin de bulunduğu 26 kişi bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.
17 yıl hapis istemi
Özgür Çelik hakkında 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek.
Özgür Özel duruşmada olacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de davayı takip etmek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geleceği bildirildi.
Kimler yargılanıyor?
Yargılananlar arasında Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara’nın yanı sıra ilçe başkanları ve parti yöneticileri de yer alıyor.
