Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı mücadeleye hazırlanırken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Bright Osayi-Samuel’den sevindirici haber geldi. Nijeryalı futbolcu, arka adale sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyememiş ve yokluğu büyük ölçüde hissedilmişti. Fanatik'in haberine göre Sağlık ekibinin yoğun tedavi programıyla hızla iyileşen Osayi-Samuel, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik ekibin, oyuncunun son durumuna göre Union Saint-Gilloise maçında ona ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Cenk Tosun'un da ilk 11 şansı var

Cenk Tosun, Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra şu ana kadar 4 resmi maçta sonradan oyuna girdi. Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda oldukça hırslı görülen tecrübeli futbolcunun, bu maçta ilk 11'de şans bulma ihtimali var. Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Tosun’u Union Saint-Gilloise karşısında sahaya sürebileceği konuşuluyor.

Samet Akaydın defansa

Savunma hattında da değişiklikler bekleniyor. Samet Akaydin, Galatasaray derbisinde forma şansı bulamamıştı ancak Jose Mourinho’nun, Union Saint-Gilloise maçında Samet’e Rodrigo Becao ile birlikte stoper hattında görev vermeyi planladığı ifade ediliyor.

Kostic Avrupa'da yok

Öte yandan yeni transfer Filip Kostic, UEFA listesinde yer almadığı için perşembe günkü mücadelede sahada olmayacak. Ancak Sırp yıldızın, Antalyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında forma giymesi bekleniyor. Kostic, antrenmanlarına teknik ekibin verdiği özel programla devam ediyor.