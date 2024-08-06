Güney Amerika'nın genç yeteneği olarak görülen Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki ön libero Ezequiel Fernandez, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ye 18 milyon Euro'ya transfer oldu. Arjantinli orta sahanın 18 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyordu. Arabistan ekibi, bu bedeli ödeyerek genç oyuncuyu 5 yıllığına renklerine bağladı.

Arjantinli futbolcu transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılıyordu. Avrupa kulüplerine transfer olması beklenen oyuncu, sürpriz bir karar alarak Suudi Pro League'ye transfer oldu. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Ezequiel Fernández, Arjantin’in genç milli takımlarında forma giyiyor.