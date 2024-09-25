Fenomenlerin sosyal medya platformlarında örtülü reklam yaparak gelir elde etmeleri üzerine yapılan bu denetimler, dijital mecralarda gerçekleştirilen ticari paylaşımların sıkı takibi sonucunda gerçekleştirildi.

Sosyal medya platformlarının hızla büyümesiyle birlikte, markalar ürün tanıtımlarını sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yapma yoluna gitmeye başladı. Fenomenler, ürün ve hizmetleri doğal yaşamlarına entegre ederek takipçilerine tanıtıyor. Ancak bu iş birliğini açıkça belirtmeyen fenomenler, "örtülü reklam" yaparak mevzuata aykırı hareket ediyor.

Ticaret Bakanlığı, fenomenlerin yanı sıra dijital mecralar üzerinden gıda takviyesi, indirimli satışlar ve sağlık hizmetlerine yönlendiren reklamları da mercek altına aldı. Bu incelemeler sırasında, sağlık beyanı içeren paylaşımlar, klinik ve doktor yönlendirmeleri, reklamı yasaklı ürün tanıtımları ve kozmetik ürünlere dair yanıltıcı ifadeler gibi birçok ihlal tespit edildi. Ayrıca, ürün veya hizmet tanıtımlarının reklam olduğunun belirtilmemesi de sıkça karşılaşılan ihlaller arasında yer aldı.

2024 yılı itibarıyla, mevzuata aykırı reklam yapan fenomenlere uygulanan ceza oranları da artırıldı. Geçen yıl 347 bin 128 lira olan ceza, bu yıl yeniden değerleme oranıyla 550 bin 59 TL'ye yükseldi. Bu cezalar, dijital platformlarda tüketicilerin korunmasını amaçlayan "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" ve "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz" gibi düzenleyici rehberler kapsamında uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın bu sıkı denetimleri, dijital mecralarda şeffaflık ve tüketicinin korunması için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.