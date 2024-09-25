Evcil hayvan severlerin merakla beklediği PET İZMİR 2024, Fuar İzmir’de coşkulu bir açılışla başladı. Sektörün önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte, evcil hayvanlar için geleceği şekillendiren teknolojiler ve ürünler tanıtılıyor.

Fuarın heyecan verici açılışı

PET İZMİR 2024, 25 Eylül tarihinde yapılan açılış töreniyle resmen başladı. TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı'nın açılış konuşmasında, evcil hayvanların daha iyi bir yaşam sürmesi için yapılan çalışmaların önemi vurgulandı. Karslı, “Geçtiğimiz yıl 60 ülkeden gelen 200 katılımcı ile 40 bini aşan ziyaretçi ile yakaladığımız başarı, fuarın sektöre sunduğu katkının açık bir göstergesidir” dedi.

Yenilikçi çözümlerle dolu bir fuar

PET İZMİR 2024, sadece bir ticari platform olmanın ötesinde, evcil hayvan sahiplerine yeni teknolojileri tanıtmayı hedefliyor. Akıllı mama kapları, GPS takip cihazları gibi yenilikçi ürünler, evcil hayvanların güvenliği ve rahatlığı için tasarlandı.

İhracat hacmindeki büyük artış

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, petfood sektörünün Türkiye'de hızlı bir ivme kazandığını belirtti. 2023 yılında sektör ihracatının 122 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamın yıl sonunda 140 milyon dolara çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Etkinliklerle zenginleşen fuar deneyimi

Fuarda, sağlıklı evcil hayvan mamaları ve bakım ürünleri üzerine birçok etkinlik düzenlenecek. Katılımcı firmalar, organik ve doğal ürünlerin tanıtımını yaparken, evcil hayvan sahiplerine yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

PET İZMİR 2024'ün geleceği

PET İZMİR 2024, evcil hayvan sektörüne dair önemli gelişmeleri paylaşmak ve yenilikleri tanıtmak amacıyla 4 gün boyunca devam edecek. 200’den fazla katılımcı ve 600'ün üzerinde marka ile bu yıl da geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.