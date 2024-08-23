Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton & Hove Albion ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiğini belirten bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir." ifadeleri yer aldı.

Kariyerine bek olarak devam etti

Hollanda'nın NEC Nijmegen altyapısından yetişen Ferdi Kadıoğlu, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İlk olarak ofansif orta saha olarak gelen milli futbolcu, Vitor Pereira döneminde sol kanat bek olarak görev yapmaya başladı ve bu pozisyonda yıldızlaştı.

Euro 2024'te dikkat çeken isim

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 50 maçta görev aldı. EURO 2024'te sergilediği performansla da en iyi sol beklerden biri olarak dikkat çekti. Brighton ile anlaşması, genç futbolcunun kariyerinde önemli bir adım olarak görülüyor.