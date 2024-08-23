Saldırı anı kamerada

Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Evinden çıkan bir kişi, daha önceden evin önünde bekleyen saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın kurbanını bekleyerek, kurbanın evden çıkmasıyla birlikte silahını ateşlediği ve ardından olay yerinden kaçtığı anbean kaydedildi.

Ayağından yaralandı

Saldırıda, evinden çıkan kişi ayağından vurularak yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmezken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polis saldırganın peşinde

Olayın ardından hızla kaçan saldırganın kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın detayları ve saldırının sebebi ise yapılacak olan soruşturmanın ardından netlik kazanacak.