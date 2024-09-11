Yaz transfer döneminde Brighton'a 30 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlığın ardından forma şansı bulmayı bekliyor.
İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre, antrenmanda sakatlanan milli futbolcumuz Ipsich Town maçı kadrosunda yer bulabilecek.
The Athletic'e konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum" dedi.
İngeltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de karşılaşacak.
Editör: Hakan Baş