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İngeltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de karşılaşacak.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre, antrenmanda sakatlanan milli futbol cumuz Ipsich Town maçı kadrosunda yer bulabilecek.

Yaz transfer döneminde Brighton 'a 30 milyon Euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu , yaşadığı sakatlığın ardından forma şansı bulmayı bekliyor.

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