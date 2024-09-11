11 Eylül 2001 sabahı ABD'nin doğu kıyısında seyir halinde olan dört yolcu uçağı, El Kaide terör örgütü tarafından koordine edilen saldırılarla kaçırıldı. Bu uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi’nin İkiz Kulelerine çarptı, üçüncüsü Pentagon’u vurdu, dördüncü uçak ise yolcuların direnişi sonucu Pennsylvania’da bir alana düştü.

İlk saldırı sabah 08.46'da Amerikan Airlines 11 numaralı uçuşunun Kuzey Kulesi'ne çarpmasıyla başladı. Dakikalar sonra, 09.03'te United Airlines 175 numaralı uçuşu Güney Kulesi'ne çarptı. Binlerce insanın çalıştığı gökdelenler alev aldı ve iki saat içinde çöktü. 09.37’de üçüncü uçak Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak ise Washington’daki Kongre Binası'nı hedef almış olabilecekken, yolcuların müdahalesiyle düşürüldü.

Saldırılarda kaç kişi hayatını kaybetti?

Bu dehşet verici saldırılarda toplamda 2977 kişi hayatını kaybetti. 19 uçak korsanı dışında hayatını kaybedenler arasında çoğunluğu New York’taki İkiz Kulelerde bulunan 2606 kişi yer aldı. Kaçırılan uçaklardaki 246 yolcu ve mürettebatın tamamı yaşamını yitirdi. Pentagon'da ise 125 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda ölenlerin arasında 77 farklı ülkeden insanlar bulunuyordu. Özellikle itfaiyeciler ve acil müdahale ekiplerinden 441 kişi, kurtarma çalışmalarında hayatlarını kaybetti.

Saldırganlar kimdi ve nasıl planladılar?

Bu saldırılar, El Kaide tarafından Usame bin Ladin'in liderliğinde gerçekleştirildi. 19 saldırgan, ABD'deki uçuş okullarında pilot eğitimi almış ve birbirinden bağımsız hareket ederek uçakları kaçırdı. Saldırganların 15'i Suudi Arabistanlıydı, diğerleri ise Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Lübnan vatandaşlarıydı.

ABD'nin yanıtı: Afganistan işgali ve sonuçları

Saldırılardan sonra ABD, hızla karşılık verdi. Dönemin başkanı George W. Bush, Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etti. El Kaide'nin liderlerini hedef alarak başlatılan bu operasyonlar, 2011 yılında Bin Ladin’in Pakistan’da öldürülmesiyle sonuçlandı. Ancak savaşın maliyeti ve yıkımı devasa boyutlara ulaştı. 2021 yılına kadar devam eden ABD’nin Afganistan’daki varlığı, sonunda Taliban’ın yeniden yönetimi ele almasıyla noktalandı.

Komplo teorileri: Gerçekten neler oldu?

11 Eylül saldırıları sonrası dünya çapında çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı. Bunlardan bazıları, ABD hükümetinin saldırılardan haberdar olduğunu veya bu saldırıların aslında içeriden düzenlendiğini iddia etti. Ancak ABD’nin resmi raporları, bu iddiaları çürütse de teoriler hâlâ sosyal medyada yaygın bir şekilde tartışılıyor. Bu teorilerin çoğu, saldırının küresel elitler tarafından düzenlenmiş olabileceğini öne sürüyor ve birçok kişi bu teorilere inanmayı sürdürüyor.

11 Eylül'ün ardından dünya değişti

11 Eylül 2001 saldırıları sadece binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmadı, aynı zamanda dünyada büyük bir güvenlik dönüşümüne yol açtı. Uçuş güvenliği ve terörle mücadele politikaları köklü bir şekilde değişti. 11 Eylül, dünya tarihindeki travmatik olaylardan biri olarak hatırlanacak ve etkileri nesiller boyunca hissedilecek.