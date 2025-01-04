Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Antalya’daki özel bir hastanede tedavi gören usta sanatçının vefatı Türkiye’yi yasa boğdu.

Ferdi Tayfur için ilk veda, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreniyle gerçekleşti. Törene sanatçının ailesi, yakınları, hayranları ve siyaset dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Rekor katılım ve duygusal anlar

Ünlü sanatçının Gülhane Parkı’ndaki unutulmaz konserinden sonra ikinci rekor, AKM’deki törende kırıldı. Salonun dolup taşmasının ardından birçok hayranı, sağanak yağmura rağmen dışarıda bekleyerek Ferdi Tayfur’un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Türk bayrağına sarılı naaşı salona getirilen sanatçı için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Kur’an tilaveti ve duygusal veda konuşmalarıyla devam etti. Sevenleri gözyaşlarını tutamazken birçok kişi sanatçının eserlerini seslendirerek Tayfur’a veda etti.

Ünlü isimler de katıldı

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanat dünyasından Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve birçok ünlü isim katıldı. Konuşmalarda, Tayfur’un Türk müziğine yaptığı katkılar ve halkın gönlündeki yeri vurgulandı.

"Arabesk'in prensini kaybettik"

Ferdi Tayfur'a son görevini yerine getirmek için AKM'ye gelen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses yaptığı açıklamada, "Arabeskin prensini kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı. " dedi.

"Bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı"

Yakın arkadaşı Orhan Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Bizim aramızı açmak için bir dolu yalanlar söylemişlerdi. Son ana kadar haberini yeğeninden aldım. Çok iyi bir dosttuk, çok iyi bir kardeştik. Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı." dedi.

Törende açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Böylesi bir kaybı söze dökebilmek çok zor. Bir devrin insanları onun şarkılarıyla rahatlamış, onunla konuşup anlaşmıştı. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün, hakkıyla dillendirin. Bazen bir isim sözler için ağır kalıyor. Bence Ferdi Tayfur ancak böyle anlatılabilir. Arabesk kültürünün insanımızda bu denli büyük kabul görmesi ve onun içinden Ferdi Tayfur’u ayrı bir yere koyması asla tesadüf olarak görülemez. Bu aziz millet, herkesi ailesinden biri olarak kabullenmez. Beğeni farklı bir şey. Severek, saygı duyarak kabullenmek, sanatçının büyüklüğüne onaydır. Sesi güzeldi, şarkıları güzeldi ama aslen en önemlisi halkının karşısında duruşu güzeldi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine, yol arkadaşlarına başınız sağ olsun diyor, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cenazesi Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek

Ferdi Tayfur’un cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak. Sanatçı daha sonra Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.