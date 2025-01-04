Menteşe ile Ula arasında, Marmaris ve Fethiye’ye ulaşımı sağlayan karayolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 10-15 metreye kadar düşürdü.

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Menteşe-Ula karayolunun 17 kilometrelik bölümünde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini 10-15 metreye kadar daraltarak trafikte aksamalara yol açtı. Bu durum, özellikle tır ve kamyon sürücülerine zorluk yaşattı.

Trafik ekiplerinden uyarı

Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlarını düşük tutmaları konusunda uyardı. Ayrıca, sis lambalarının kullanılması gerektiği vurgulandı. Sürücüler, karayolunda mümkün olduğunca yavaş seyretmeleri konusunda yetkililer tarafından sıkça uyarıldı.

Meteoroloji uyarılarını yineledi

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki sağanak yağışa dikkat çekerek Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri için sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.