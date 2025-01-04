Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Turbat kentinde, bugün araçların geçişi sırasında büyük bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 5 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Saldırı anı ve olayın şiddeti

Turbat’ın ana yolunda düzenlenen patlama, bölgedeki halkı korku içinde bıraktı. Saldırının hedefi olan araçlar, patlamanın şiddetiyle tahrip olurken, çevredeki binalarda da ciddi hasar meydana geldi. Ambulanslar ve güvenlik güçleri olay yerine hızla sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Durumu kritik olan yaralılar var

Yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu, sağlık ekiplerinin ellerinden geleni yaptığı bilgisini verdi. Patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın ardında kimlerin olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir arama başlattı.