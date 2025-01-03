Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Tayfur’un cenaze töreni için ilk olarak Emirgan Çınaraltı Camii'nde düzenlenmesi planlanan cenaze namazı, caminin küçük avlusu nedeniyle oluşabilecek izdiham korkusuyla Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.

Cenaze programında değişiklik

Ferdi Tayfur’un cenaze programı, İstanbul’daki cenaze töreninin ardından yoğun katılım beklentisi nedeniyle güncellendi. 12:00'de AKM'de başlayacak anma töreninin ardından, ikindi namazı ile cenaze namazı kılınacak ve Tayfur son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.

Hastane süreci ve vefat

15 Aralık'ta Marmaris’teki evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da geçirdiği sinüs ameliyatı sonrası karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Daha önce geçirdiği beyin damarına stent takma ve böbrek nakli gibi tedavi süreçlerinden sonra vefat eden sanatçı, Türk müziği dünyasında büyük bir boşluk bırakmış oldu.