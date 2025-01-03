Hindistan, Çin'in 27 Aralık'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Hotan ilinde kurduğunu duyurduğu iki yeni ilçenin, Hindistan'ın kontrolündeki Ladakh bölgesinde yer aldığını iddia etti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, bu durumu "yasa dışı işgal" olarak nitelendirerek Çin'e diplomatik protesto ilettiklerini açıkladı.

Sınır anlaşmazlıkları ve gerilim

Hindistan ile Çin arasındaki sınır, Himalaya Dağları çevresinde belirsiz bir hat oluşturuyor ve bu durum iki ülke arasında yıllardır süregelen egemenlik tartışmalarına yol açıyor. Hindistan, Çin'in Arunaçal Pradeş eyaletindeki toprak iddialarını reddederken, Çin ise Hindistan'ın Aksay Çin bölgesini işgal ettiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki gerginlik

2020 yılında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde Hindistan ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Bu olay, iki ülkenin sınır bölgesindeki askeri birliklerini teyakkuz durumuna getirmişti. Savaş söylemleri ve karşılıklı askeri hazırlıklar, gerilimi daha da artırmıştı.

Diplomatik görüşmeler ve anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan diplomatik görüşmeler, sınır gerilimini azaltmayı amaçlıyor. 2021 yılından bu yana devam eden görüşmelerin ardından, taraflar bazı bölgelerde asker çekme konusunda anlaşmalar yapmıştı. Son olarak, 22 Ekim 2024'te iki ülke, Ladakh bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı'nda karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmıştı.