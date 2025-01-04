112 yıllık tarihi olan Karşıyaka Spor Kulübü, tarihinin en zor günlerini yaşarken, futbol takımına yapılacak ödemeler için destek istedi.

Futbol takımına destek çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 7 Ocak Salı günü yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda sezonun boşa gidebileceğini belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Gültekin’in imzasıyla yapılan çağrıda, kulübün yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekilerek, Karşıyaka camiasından 1000 taraftar, 100 esnaf ve 10 iş insanının desteğiyle kulübün bu süreçten çıkabileceği vurgulandı.

Tüm Karşıyakalılar yardıma çağrıldı

Açıklamada, milletvekillerine, belediye başkanlarına, kaymakamlara, sivil toplum kuruluşlarına ve eski başkanlara seslenilerek, Karşıyaka’nın geleceği için el birliğiyle kulübe destek olunması çağrısı yapıldı. "Başka Karşıyaka yok" ifadeleriyle, camianın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiği belirtildi.