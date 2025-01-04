Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Gülhane konserindeki rekor kalabalık sonrası ikinci rekorunu cenaze töreninde kırdı. 2 Ocak 2025’te organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Tayfur için Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreni, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranların akınına uğradı.

Ünlü isimler törende yer aldı

Sanatçının anma törenine Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi arabesk müziğin önemli isimleri ile sanat dünyasından birçok kişi katıldı. Sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurladığı Tayfur’un törende şarkıları çalınırken, duygusal anlar yaşandı.

Tuğçe Tayfur’un katılımı merak konusu oldu

Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un cenaze törenine katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu. Baba-kız arasındaki küs olduklarına dair haberler, törende en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Yeniköy Mezarlığı’nda defnedilecek

Ferdi Tayfur’un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Arabesk müziğin prensi uğurlandı

“Hatıran Yeter”, “Bana Sor”, “Emmioğlu” ve “Çeşme” gibi eserleriyle hafızalara kazınan Tayfur, Türkiye’nin arabesk müzik tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Sevenleri, Tayfur’un mirasının müzik dünyasında yaşamaya devam edeceğini vurguladı.