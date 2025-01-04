Barınma sorununa çözüm üretmek için geliştirilen proje, modern donanımlı öğrenci evleriyle gençlere konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

2025 yılında hizmete açılacak

Seydikemer’de 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan öğrenci evleri, Mart 2025’te öğrencilerin kullanımına sunulacak. Kadın ve erkek öğrencilere yönelik ayrı bloklar halinde inşa edilen bu evlerde öğrenciler için çalışma masaları, mutfak ekipmanları, klima, internet ve 24 saat sıcak su gibi imkanlar sağlanacak.

Gençlere destek devam edecek

Başkan Ahmet Aras, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. "Gençlerimiz için ne yapsak az" diyen Aras, öğrenci evleriyle barınma sorununa önemli bir çözüm sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Öğrencilere kapsamlı hizmetler sunulacak

Projede yer alan öğrenci evleri, yüksek hızlı internetten güvenliğe kadar birçok hizmetle donatılacak. Bu adım, hem öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak hem de ailelerin üzerindeki barınma maliyeti yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.