Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, önceki gün 79 yaşında hayatını kaybetti. Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçının cenazesi dün İstanbul’a getirildi. Havalimanındaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Tayfur’un cenazesi, Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

Ferdi Tayfur’un ölümüyle birlikte tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’a çevrildi. Tuğçe Tayfur, akşam saatlerinde babasını son kez görmek için gasilhaneye gitti. Babasının tabutu başında fenalaşan ve sinir krizi geçiren Tayfur, “Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze töreni bugün düzenlenecek

Ferdi Tayfur için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Tayfur’un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Aile içi gerginlik dikkat çekmişti

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerginlik, geçtiğimiz aylarda basına yansımıştı. Tuğçe Tayfur, babasıyla arasının menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti. Nisan ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, babasına sitem eden Tuğçe Tayfur, “Kim ne yapar kendine yapar” diyerek aralarındaki iletişim sorunlarını dile getirmişti.