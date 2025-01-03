Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Prostat ve Erkek Sağlığı” söyleşisinde katılımcılarla bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, prostat sağlığı ve erkek sağlığına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Prostat ve sağlık bilgilendirmesi

Prof. Turgut, söyleşide prostat kanseri ve prostatit gibi konuları ele alarak, prostat sağlığına yönelik bilinçlendirme yaptı. Prostat sağlığının korunması için erken tanı ve düzenli doktor kontrollerinin önemine değindi.

Erkek sağlığında farkındalık yaratmanın önemi

Prof. Turgut, Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği gibi prestijli kuruluşlarda aktif görev alırken, ürogenital radyoloji alanında gelişen ülkelerde desteği sağlayan Medical Imaging Partnership’in Danışma Kurulu üyesi olarak da önemli çalışmalar yürütmektedir.