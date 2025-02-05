Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vasiyeti, yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı tarafından açıklandı. Gözalıcı, yaptığı açıklamada, Tayfur’un vasiyetini sevenleriyle paylaşmak istediğini ancak ömrü vefa etmediğini belirterek, bu onurlu görevin ailesine düştüğünü ifade etti.

Tayfur'un vasiyetinde yer alan en dikkat çekici noktalardan biri, müzikçi halkına olan sevgisini bir kez daha göstererek mal varlığının bir kısmını bağışlamasıydı. Gözalıcı, Tayfur’un Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağış yaparak halkına olan bağlılığını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Tayfur'un ailesi, bu bağışlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Tuğçe Tayfur'un ismi vasiyette yer almadı

Vasiyetin imza kısmında Tayfur’un nikahlı eşi Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul, son çocuğu Ferdi Taha Tayfur’un isimleri yer alırken, Tuğçe Tayfur ve Timur Tayfur’un isimleri dikkat çekici bir şekilde bulunmadı. Bu durum, Tayfur’un mirası ve ailesi arasındaki ilişkilerle ilgili soru işaretleri oluşturdu.

Ferdi Tayfur’un mirası ne kadar?

Ferdi Tayfur’un servetinin yaklaşık 3 milyar lira olduğu iddia ediliyor. Tayfur’un mirası arasında 80 daire, 7 villa, Marmaris'teki "cennetim" adası ve birçok gayrimenkul bulunuyor. Tayfur'un 5 çocuğu olduğu bilinirken, mirasın nasıl paylaşılacağı hala merak konusu.