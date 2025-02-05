Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un mirası, yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Tayfur'un vasiyetine göre, kazancının bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV’e bağışlandı. Gözalıcı, vasiyetin ailesi tarafından açıklanmasını duyurdu ancak dikkat çeken bir ayrıntı, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un vasiyet açıklamasında yer almayışıydı.

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma itiraz ederek, "Ne var ne yok üzerlerine geçirmişler!" şeklinde bir açıklama yaptı. Tuğçe Tayfur, paylaşımında abisiyle olan bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı ve vasiyete karşı çıkacağını duyurdu.

Şirin Gözalıcı’nın paylaştığı vasiyet mesajı şu şekildedir:

“Ailemizin çınarı, canımız babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız, halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayarak halkına olan sevgisi ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz.”

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer alan isimler arasında Zeliha Tayfur, kızları Tuğba Dınız, Funda Doğrul, Ferdi Taha Tayfur bulunuyor.