Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin isyan etti!

Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin isyan etti!

PFDK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ( PFDK ), "bilinçli kart görmesi" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında kararını verdi. PFDK, Bardakcı hakkında isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.