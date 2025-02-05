Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), "bilinçli kart görmesi" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında kararını verdi. PFDK, Bardakcı hakkında isnat edilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığına ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
PFDK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bilinçli kart görmesi" nedeniyle kurula sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kaynak: HABER MERKEZİ