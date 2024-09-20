Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şiddet ve çocuk istismarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Nar 2 Şiddete Karşı İletişim' projesine destek verdi. Projenin tanıtımı, Zeyrek'in ev sahipliğinde muhtarlar ve sivil toplum temsilcilerine gerçekleştirildi.

Farkındalık ve Eğitim

Proje, toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmak ve medyada şiddet dilini dönüştürmeyi amaçlıyor. Başkan Zeyrek, son 15 yılda 5 binden fazla kadının şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, yıllara göre kadın cinayetleri istatistiklerini paylaştı. 2023 yılında 414, 2022 yılında 409, 2021'de 433 ve 2020'de 418 kadının öldürüldüğünü belirtti.

Kadınların Sesine Kulak Verilmeli

Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın ve Aile Danışma Merkezi’nde 2011-2024 yılları arasında kadınlarla yapılan toplam görüşme sayısının 5.215 olduğunu, son beş yıldaki görüşmelerin ise 2.585 olduğunu ifade etti. "Maalesef konusu şiddet olmayan bir görüşme henüz yok. Kadınlar fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu durum cins kırım olarak tanımlanmalıdır" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'ne Vurgu

Zeyrek, Türkiye'nin 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştirerek, "İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki koruma sağlayan uluslararası bir belgedir. Bu sözleşmenin uygulanması, kadınları ve çocukları ev içi şiddetten korumak amacı taşır" dedi.

Adalet ve Eşitlik Çağrısı

Başkan Zeyrek, "Artık bir şeylerin kopması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı geri alınmalı ve sözleşme eksiksiz uygulanmalıdır. Kadını korumayan, önlem almayan bir siyaset anlayışı baştan sona değişmelidir" diyerek adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması çağrısında bulundu.