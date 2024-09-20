Çanakkale'de bisiklet kazasında hayatını kaybeden Zeliha Güneş’in davası başladı. 23 yaşındaki Zeliha Güneş, bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çanakkale’deki 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü S.Ç., mahkeme karşısına çıktı. Duruşma, 4 Kasım’da olay yerinde keşif yapılmasına ve 6 Aralık’ta yeniden görülmesine karar vererek ertelendi.

Kazanın detayları

28 Nisan’da saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Güneş’in kullandığı bisiklete çarptı. Ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası yapılan incelemelerde, Güneş’in 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için antrenman yaptığı öğrenildi.

"Maddi manevi zararları karşılamak isterim"

Duruşmada savunma yapan S.Ç., olay günü Gökçeada’dan geldiğini belirterek, “Kamyonetim boştu. İki bisikletliyi gördüm, hızım 60-70 km/s’ydi. Müteveffa aniden bisikletimle sağ tarafa çarptı. Suçsuzum” dedi. Ayrıca, “4 yaşındaki torunumu kaybettim. Bu acıyı biliyorum. Maddi manevi zararları varsa karşılamak isterim” şeklinde ekledi.

Aileden acı itiraz

Zeliha Güneş’in babası Satılmış Güneş, şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Kızım 23 yaşındaydı. Sanık bizden hiç özür dilemedi, acım çok büyük” dedi. Anne Gülsüm Güneş ise, “Kızımın sırt çantasının delil olarak sunulmasını istiyorum. Tüm kemikleri kırıldı. Sanığın tutuklanmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Dava devam ediyor

Duruşmada sanık S.Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi. Olay yerinde keşif yapılacak olması ve 6 Aralık’ta yapılacak bir sonraki duruşma, adaletin ne yönde ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.