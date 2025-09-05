Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Ferdi Zeyrek Çocuk Oyun Atölyesi, düzenlenen törenle açıldı. 3-5 yaş arası çocukların eğitim göreceği atölye, merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in ismini yaşatacak bir merkez olarak hizmet verecek.

Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, merhum Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Onun ekolüne sahip çıkacağız”

Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ferdi Zeyrek’in çocuklar ve kadınlar için başlattığı sosyal projeleri hatırlatarak, “Bu tesis onun vizyonuna çok uygun bir mekan. Çocuklarımız burada nitelikli bir eğitim alırken anneleri de rahatça işlerini sürdürebilecek. Ferdi Başkan çalışkanlığı, dürüstlüğü ve insan sevgisiyle bir ekoldü. Onun ekolüne sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Merhum Başkanın eşi Nurcan Zeyrek ise, açılışta duygusal anlar yaşadığını belirterek, “Burası sadece dört duvardan oluşan bir yapı değil. Çocuklarımızın kahkahalarının yankılandığı, kendi yeteneklerini keşfedecekleri bir alan oldu” dedi.

Başkan Dutlulu Kreşlerin Önemi Üzerine Konuştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının çocuk ve kadınlara sunduğu fırsatları vurguladı. Dutlulu, “2019’dan bu yana açtığımız kreşler sayesinde çocuklarımız uygun maliyetle eğitim alıyor, kadınlar sosyal hayata daha aktif katılabiliyor. Ferdi Başkan’ın adıyla açılan bu tesis, çocuklarımızın Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve vatansever bireyler olarak yetişmesinin ilk adımını atacakları bir merkez olacak” dedi.

Açılış ve Atölye Etkinlikleri

Konuşmaların ardından Alaşehir Ferdi Zeyrek Çocuk Oyun Atölyesi’nin kurdelesi kesildi. Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet, atölyede eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek etkinliklere katıldı ve çocukların atölye çalışmalarını izledi.