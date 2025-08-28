Dikili Belediyesi, geçtiğimiz aylarda elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adını yaşatmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi 435 Sokak’ta yeni bir parkı hizmete açtı. Ferdi Zeyrek Parkı’nın açılış töreni, siyasi isimlerden sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarından vatandaşlara kadar geniş bir katılımla gerçekleşti.

Açılışa yoğun katılım

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel, merhum başkanın eşi Nurcan Zeyrek ve aile fertleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ferdi Başkanımız Dikili’nin hafızasında yaşayacak”

Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Ferdi Başkanımızın isminin Dikili’de böylesine kıymetli bir alanda yaşatılması çok anlamlı. Onun hayalleri ve mücadelesi artık sadece gönüllerimizde değil, Dikili’nin hafızasında da yaşayacak. Bu vefalı adım için Dikili Belediye Başkanı Sayın Adil Kırgöz’e teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Onun adını yaşatmak büyük bir onur”

Merhum başkanın eşi Nurcan Zeyrek ise konuşmasında, “Eşimin isminin böylesi özel bir yerde yaşayacak olması bizim için büyük bir gurur. Başta Belediye Başkanı Adil Kırgöz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Ferdi Başkanımız gönüllerde iz bıraktı”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise Zeyrek’in kısa sürede herkesin sevgisini kazandığını belirterek, “Cumhuriyet Mahallemize 12. parkımızı kazandırdık. Ancak bu park diğerlerinden çok daha anlamlı. Ferdi Başkanımız çalışkanlığı, samimiyeti ve mütevazı kişiliğiyle hepimizin gönlünde derin izler bıraktı. Onun hatırası artık bu parkta da yaşayacak.” diye konuştu.

Dikili Belediyesi, Ferdi Zeyrek Parkı ile hem ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırdı hem de genç yaşta hayata veda eden bir başkanın adını gelecek nesillere taşıdı.