İzmir Büyükşehir Belediyesi, müzik ve sanat alanında yeni adımlar atarak iki korosuna yeni üyeler kazandırıyor. Yeni kurulacak Çoksesli Gençlik Korosu’na 14-18 yaş arasındaki gençler, mevcut Çoksesli Korosu’na ise 18 yaş ve üzerindeki erkek adaylar başvurabilecek.

Başvuru koşulları ve seçmeler

Her iki koro için başvurular 22 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Seçmeler 28 Eylül’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Adayların seçme saatleri 24 Eylül’de açıklanacak.

Çalışma programları

Çoksesli Gençlik Korosu, 5 Ekim itibariyle pazar günleri 12.30-14.30 saatleri arasında çalışmalarına başlayacak. Çoksesli Korosu ise 30 Eylül’den itibaren salı günleri 19.30-21.30 saatleri arasında çalışmalarını sürdürecek. Her iki koro da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde hazırlanacak.

Sanat ve müzikle dolu bir fırsat

Başvurular, gençlerin ve profesyonel müzisyenlerin seslerini geliştirebileceği, deneyim kazanabileceği ve İzmir’in kültürel hayatına katkı sağlayabileceği önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.