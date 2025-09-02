İzmir’in Kiraz ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında Mimar Ferdi Zeyrek Parkı ve Zübeyde Hanım Anne Evi’nin açılışları gerçekleştirildi. Törenlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı.

Ferdi Zeyrek Parkı açıldı

Kiraz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Mimar Ferdi Zeyrek Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’un ev sahipliğinde yapılan programa Başkan Cemil Tugay’ın yanı sıra CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, çevre ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Konaklı Köyü Kadın Tiyatrosu ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu ekipleri, Başkan Tugay’ı pankartlarla karşıladı.

Tugay: “Çocuklar için güzel alanlar yapınca mutlu oluyoruz”

Park açılışında konuşan Başkan Tugay, “Çocuk parkları, yeşil alanlar ve cıvıl cıvıl seslerin yükseldiği yerler özlem duyduğumuz alanlar. Böyle parklar, mahalleye canlılık getiriyor ve insanların yaşamdan mutlu olmasını sağlıyor” dedi.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının parka verilmesinin anlamlı olduğuna dikkat çeken Tugay, “Onu çok talihsiz bir şekilde kaybettik. Geride bıraktığınız isim, yaptığınız işin onuruyla anılmak çok önemli. İnşallah bizler de aynı şekilde hatırlanırız” ifadelerini kullandı.

“Ferdi Başkan halkıyla iç içeydi”

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ise, “Ferdi Başkan sadece bir belediye başkanı değildi. Halkıyla iç içe, çözüm üreten ve memleketine sevdalı bir insandı. Onun ismini bu parkta yaşatmak hem vefa borcu hem de gelecek nesillere örnek bırakmaktır” diye konuştu.

Zübeyde Hanım Anne Evi de hizmete açıldı

Açılışların ardından kurdele kesilerek gökyüzüne beyaz güvercinler salındı. Başkan Tugay, ilçede düzenlenen tarım ve sanayi fuarını ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu ve traktöre bindi. Program, Zübeyde Hanım Anne Evi’nin açılış töreni ile devam etti.