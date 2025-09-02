İzmir’in kültür ve sanat sahnesinde interaktif bir etkinlik başlıyor. İzmir Kafası Talk Show, 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de KAT Sanat – İzmir Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, kadın-erkek ilişkilerine dair sırları eğlenceli bir şekilde keşfetme fırsatı bulacak. Biletler 200 TL olarak belirlendi.

Etkinliğin detayları şöyle;

Etkinlik, sorular ve cevapların interaktif olarak paylaşıldığı bir formatta ilerleyecek. İzleyiciler, deneyimli sunucular eşliğinde sohbetin bir parçası olacak ve çeşitli interaktif deneyimlere katılabilecek.

Katılım Kuralları

Etkinlik 18 yaş ve üzeri katılımcılar içindir.

Gösteri sırasında video çekimi yapılacaktır.

E-biletler mail ve SMS ile iletilecek; çıktı almanıza gerek yoktur.

Satın alınan biletlerde iptal, iade veya değişiklik yapılamaz.

Etkinlikte numarasız oturma düzeni uygulanacak; organizasyon firması koltukları otomatik olarak sıralandıracaktır. Aynı isim ve mail adresiyle alınan biletler yan yana verilecektir.