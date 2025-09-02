İzmir’in kültür ve sanat sahnesinde interaktif bir etkinlik başlıyor. İzmir Kafası Talk Show, 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’de KAT Sanat – İzmir Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, kadın-erkek ilişkilerine dair sırları eğlenceli bir şekilde keşfetme fırsatı bulacak. Biletler 200 TL olarak belirlendi.
Etkinliğin detayları şöyle;
Etkinlik, sorular ve cevapların interaktif olarak paylaşıldığı bir formatta ilerleyecek. İzleyiciler, deneyimli sunucular eşliğinde sohbetin bir parçası olacak ve çeşitli interaktif deneyimlere katılabilecek.
Katılım Kuralları
-
Etkinlik 18 yaş ve üzeri katılımcılar içindir.
-
Gösteri sırasında video çekimi yapılacaktır.
-
E-biletler mail ve SMS ile iletilecek; çıktı almanıza gerek yoktur.
-
Satın alınan biletlerde iptal, iade veya değişiklik yapılamaz.
-
Etkinlikte numarasız oturma düzeni uygulanacak; organizasyon firması koltukları otomatik olarak sıralandıracaktır. Aynı isim ve mail adresiyle alınan biletler yan yana verilecektir.