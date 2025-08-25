UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica’ya konuk olacak Fenerbahçe’nin karşılaşmasında hakem belli oldu. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre maç, Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek.

Tanıdık hakem

Slavko Vincic, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren derbi maçta da düdük çalmıştı.

İlk maçta skor eşitlendi

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan ilk maçta Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuç, rövanş öncesi dengeli bir tablo ortaya koyuyor.

Rövanş heyecanı

Fenerbahçe, deplasmanda avantaj yakalayarak Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmayı hedefliyor. Benfica karşısında alınacak skor, Türkiye temsilcisinin Avrupa arenasındaki yolunu belirleyecek.

Hakemin tecrübesi

Slavko Vincic’in yönettiği maçlarda disiplinli yönetim tarzı öne çıkıyor. Özellikle kritik anlarda kararlarıyla öne çıkan Vincic, Fenerbahçe-Benfica mücadelesinde de dikkatle takip edilecek.

Taraftarların beklentisi

Fenerbahçe taraftarları, İstanbul’daki beraberliğin ardından rövanşta takımlarının galibiyetle dönmesini bekliyor. Maçın sonucu, hem kulüp hem de taraftar açısından büyük önem taşıyor.