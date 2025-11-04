Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Müjdeyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Bak paylaşımında, “2025 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerimiz e-Devlet kapısı üzerinden sonuçlarını sorgulayabilirler. Tüm genç kardeşlerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANIYOR

Bakanlığın açıklamasına göre öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor.

Sonuç ekranında öğrencilere burs veya öğrenim kredisi çıktığı bilgisi yer alıyor. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini belirtilen tarihler arasında tamamlamak zorunda olacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs ve kredi ödemelerinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayı itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde Ziraat Bankası kartları üzerinden yapılacak.