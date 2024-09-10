Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda bütçe yönetimi ve yatırım stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zeyrek, bütçe kullanımında şeffaflık ve etkinlik için tüm belediye başkanlarıyla ortak bir model oluşturacaklarını belirtti.

Bütçe kullanımı için yeni model

Yatırım ve Bütçe Toplantıları Başkan Ferdi Zeyrek, bütçe yönetimi ve yatırım planlamaları konusunda yeni bir model geliştireceklerini duyurdu. 23 Eylül'den itibaren, tüm belediye başkanları ve ilgili teknik yetkililerle birlikte “yatırım ve bütçe” toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılar, ilçe önceliklerine göre işbirliği yöntemlerini belirleyecek ve önümüzdeki 5 yılın temel ilke ve değerlerini ortaya koyacak.

Şeffaf ve Etkin Bütçe Yönetimi Zeyrek, bütçelerin şeffaf, açık ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Artan giderler ve maliyetlerle birlikte, bütçelerin etkin, etkili, verimli ve ekonomik kullanılması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede, tüm belediye başkanlarıyla ortak bir strateji geliştireceklerini ifade etti.

Sosyal medya yalanlarına cevap

Seyyar Satıcının Ürünlerine El Konulduğu İddiaları Başkan Zeyrek, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere de değindi. Turgutlu'da bir seyyar satıcının ürünlerine el konulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcının 3 çocuğu için kırtasiye seti, okul çantası, bot ve erzak paketi desteği sağladı. Başkan Zeyrek, sosyal medyadaki yanlış bilgilerin hemşehrileri yanıltabileceğine dikkat çekerek, gerçekleri paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Zeyrek’in açıkladığı yeni bütçe yönetimi modeli ve yatırım toplantıları, Manisa’nın gelecekteki ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek. Şeffaflık ve etkinlik prensipleri doğrultusunda yapılacak bu çalışmalar, Manisa'nın hak ettiği yere gelmesine önemli katkılar sağlayacak.