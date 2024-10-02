UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ferencvaros kendi sahasında Tottenham'ı ağırlıyor. Macaristan temsilcisi ligde 6 da 6 yaparak lider konumda bulunuyor. Ferencvaros Avrupa Ligi ilk haftasında ise Andertlecht'e 2-1 kaybetmişti. Macaristan ekibi bu zorlu maçı taraftarının desteğiyle kazanıp 3 puanla tanışmak istiyor.

Deplasman ekibi Tottenham ise Premier Lig'de iyi gidişatını sürdürüyor. Son maçında Manchester United ile karşı karşıya gelen Londra ekibi mücadeleyi 3-0 kazanmıştı. Angelos Postecoglou yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise geçen hafta Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-0 geçerek 3 puanla başlamıştı. Bu zorlu deplasman maçında İngiliz ekibinde Karabağ maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Radu Draguşin forma giyemeyecek.

Ferencvaros - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında heyecan Ferencvaros - Tottenham karşılaşmasıyla devam ediyor. ü Groupama Arena stadyumunda 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'de başlayacak mücadele tabii spor 1 platformundan naklen yayınlanacak.