Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Yarı Finale Yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) başarılı bir performans sergileyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Kadınlar Federasyon Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Çeyrek finalde Aslanyol Burhaniye Belediyespor’u 77-64’lük skorla mağlup eden Körfezin Melekleri, yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

Körfez derbisinde Gürespor fark yarattı

Burhaniye Atatürk Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında büyük bir çekişme yaşandı. Maç boyunca her iki takım da güçlü bir mücadele sergilerken, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, üstün performansıyla galip gelmeyi başardı.

Gürespor’un hızlı başlangıcı

Ev sahibi Aslanyol Burhaniye Belediyespor, maça hızlı bir başlangıç yaparak 5-0’lık bir seri yakaladı. Ancak, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, hızlı toparlanarak ardı ardına bulduğu sayılarla öne geçti. İlk çeyreği 19-12 önde tamamlayan Gürespor, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek soyunma odasına 38-24 önde gitti. İkinci yarıda Aslanyol Burhaniye Belediyespor’un savunma direnci artırma çabaları sonuçsuz kalırken, Gürespor’un tecrübeli oyuncuları bu direnci kırarak 57-43'lük skorla üçüncü çeyreği tamamladı. Son çeyrekte ise farkı koruyarak maçı 77-64 kazandı.

Yarı finalde 01 Adana Basketbol ile karşılaşacak

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Kadınlar Federasyon Kupası yarı finalinde 01 Adana Basketbol ile karşılaşacak. Karşılaşma 17 Ocak Cuma günü İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Kazanan takım, 19 Ocak Pazar günü yapılacak finale yükselme şansı elde edecek.

Şampiyonluk hedefi büyüyor

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, hem TKBL’de hem de Federasyon Kupası’nda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Kulüp Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, takımın başarısından son derece memnun olduklarını belirterek, hedeflerinin Federasyon Kupası şampiyonluğunun yanı sıra TKBL’de de şampiyon olarak bir üst lige yükselmek olduğunu ifade etti.