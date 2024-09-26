Türk rock müziğinin duygusal sesi Feridun Düzağaç, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü Hayal Kahvesi İzmir’de unutulmaz bir konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Saat 22:00'de sahne alacak olan Düzağaç, klasikleşmiş şarkıları ve sahne enerjisiyle sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

“Alev Alev”, “Beni Bırakma” ve “Dipteyim Sondayım Depresyondayım” gibi hitleriyle gönüllerde taht kuran Feridun Düzağaç, 90’lardan bugüne kadar müzik kariyerinde derin izler bıraktı. Samimi sözleri ve içten yorumuyla her zaman dinleyicilerinin kalbine dokunan sanatçı, bu konserinde de en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek.

Ödüllü Sanatçı

2009 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde “Beni Bırakma” klibiyle “Yılın Klibi” ödülünü kazanan Düzağaç, 2014 yılında Radyo Boğaziçi tarafından “En İyi Rock Sanatçısı” ödülüne layık görülmüştü. Müziği ve söz yazarlığıyla Türk rock müziğinde kendine has bir yer edinen sanatçı, duygusal derinliği ve güçlü sahne performanslarıyla tanınıyor.