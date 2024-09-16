Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı bu özel gecede, sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle Kıbrıs'a olan sevgisini dile getiren Ferman Toprak, keyifli anlar yaşattı.

"Kıbrıs'ı Çok Seviyorum"

Kıbrıs'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Ferman Toprak, sahne öncesi yaptığı açıklamada, "Yavru vatan Kıbrıs'ı çok seviyorum. Hatta tam 25 yıl önce buradan ev almıştım. Bu yüzden kendimi yarı Kıbrıslı sayarım," diyerek Kıbrıs'a olan bağlılığını ifade etti.

Yeni Şarkısı "Nankör" Büyük İlgi Görüyor

Toprak, yeni çıkardığı "Nankör" adlı şarkısının gördüğü ilgiden de oldukça memnun. Şarkının özellikle son bir aydır güzel tepkiler aldığını belirten sanatçı, "Bu şarkıyı tüm nankörlere armağan ediyorum. Herkesin içinde kendinden bir parça bulacağı bir şarkı oldu. Bizim sloganımız: 'Aynen, aynen, aynen,'" diyerek esprili bir dille yeni projelerinden bahsetti.

"Kendimi Kenan İmirzalıoğlu Oynasın İsterdim"

Bir basın mensubunun yönelttiği "Hayatınız film olsa, sizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna ise Ferman Toprak'ın cevabı dikkat çekti. "Kenan İmirzalıoğlu olabilir. Oyunculuğunu çok takdir ettiğim bir isim. Ayrıca sevgili Kıvanç Tatlıtuğ da olabilir ama o sarışın, ben esmerim," diyen Toprak, iki başarılı oyuncuyu da övdü. Kıvanç Tatlıtuğ’un ailesiyle de dost olduğunu dile getiren sanatçı, "Ama bu iki isimden biri oynarsa, hakkını vereceklerini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Ferman Toprak, hem sahne performansıyla hem de samimi açıklamalarıyla Kıbrıs'ta büyük beğeni topladı.